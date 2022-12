Qatar 2022, l’Argentina batte la Polonia (2-0) e vola agli ottavi, ma passano anche i polacchi. Dybala e Zalewski ancora out

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L‘Argentina non sbaglia, e dopo il passo falso iniziale non fallisce l’ultimo e decisivo match del girone battendo nettamente la Polonia.

Dopo un primo tempo dominato, ma concluso sullo zero a zero anche grazie all’ennesimo rigore parato da Szczesny, stavolta a Messi, nella ripresa sblocca il match la rete di Mac Allister, a cui fa seguito quella di Julian Alvarez per il due a zero finale.

L‘Argentina vola agli ottavi da prima del girone, ma possono sorridere anche i polacchi: nell’altro match del raggruppamento la vittoria del Messico per 2 a 1 sull’Arabia Saudita condanna i giocatori di Martino per la differenza reti.

Poco fortunata comunque la serata dei giallorossi Dybala e Zalewski: entrambi sono rimasti in panchina per tutta la partita, ma possono sperare di avere più spazio agli ottavi. I sudamericani affronteranno l’Australia, mentre la Polonia se la vedrà con la Francia.

Giallorossi.net – G. Pinoli