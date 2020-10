(LIVE!) YOUNG BOYS-ROMA, le formazioni ufficiali: Fonseca rivoluziona la squadra, giocano Fazio e Jesus. Esordio per Mayoral

AS ROMA NEWS – Esordio in Europa League per la Roma di Paulo Fonseca che questa sera affronterà lo Young Boys nel primo incontro del girone A. Gli svizzeri sono, sulla carta, la seconda forza del raggruppamento e partire con una vittoria sarebbe di fondamentale importanza.

L’allenatore giallorosso però, in vista dell’impegno di campionato contro il Milan, preferisce fare ampio turnover e puntare sui calciatori che in questo avvio di stagione hanno giocato meno. Basterà per portare a casa i tre punti? Tra pochi minuti lo scopriremo.

YOUNG BOYS-ROMA, LE ULTIME IN DIRETTA

Ore 17:55 – La Roma annuncia la sua formazione ufficiale: Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Juan Jesus; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

Ore 17:40 – Questa la formazione ufficiale scelta da Fonseca e anticipata da Sky Sport con un tweet di Angelo Mangiante:

pedro mayoral @SkySport #YoungBoysRoma — Angelo Mangiante (@angelomangiante) October 22, 2020

Ore 16:55 – Cielo nuvoloso a Berna, il campo sintetico dello Stade de Suisse sembra in buone condizioni. Temperatura intorno ai 14 gradi. Tra pochi minuti vi comunicheremo le formazioni ufficiali.

YOUNG BOYS-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort; Sulejmani, Rieder, Sierro, Ngamaleu; Nsame, Meschack.

A disp.: Faivre, Neuenschwander, Burgy, Maceiras, Seydoux, Maier, Fassnacht, Siebatcheu, Mambimbi, Elia, Seferi.

All.: Gerardo Seoane

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Juan Jesus; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

A disp.: Mirante, Ibanez, Spinazzola, Santon, Veretout, Pellegrini, Mkhitryan, Dzeko.

All.: Fonseca.

ARBITRO: Carlos del Cierro Grande (Spagna).

Giallorossi.net – A. Fiorini