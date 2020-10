Roma, offerto Moreno per gennaio: affare low cost, i giallorossi ci pensano

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si chiama Anibal Moreno, ha 21 anni e gioca nel Newell’s Old Boys l’ultimo nome finito nel mirino dei giallorossi. O meglio, il centrocampista argentino è stato proposto al club capitolino già durante lo scorso mercato, e ora è al vaglio della dirigenza della Roma.

Lo rivela oggi “Il Romanista” (P. Torri), che racconta come il mediano sia un rinforzo possibile già dal prossimo gennaio, o eventualmente in estate. L’argentino era stato offerto alla Roma durante lo scorso mercato, ma per motivi di budget il discorso è stato rimandato. Moreno è un centrocampista di grande grinta e dinamismo dotato di un buon piede.

Il giocatore, in scadenza di contratto nel 2023, si può prendere a cifre ragionevoli: con 5-6 milioni, il Newell’s Old Boys è disposto a lasciarlo partire. Il giocatore poi chiederebbe un ingaggio alla portata, di poco inferiore al milione di euro. Quello di Anibal Moreno è dunque un profilo da seguire in chiave Roma.

Fonte: Il Romanista