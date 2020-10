AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nasce un nuovo spazio all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di giovedì 22 ottobre 2020:

Ore 12:00 – I Friedkin sono partiti per Berna dove stasera assisteranno a Young Boys-Roma. A guidare il jet privato come co-pilota è proprio il presidente giallorosso Dan.

Ore 11:00 – Stando a quanto scrivono oggi i giornali, stasera dovrebbe giocare titolare Rick Karsdorp, e non Bruno Peres, sulla destra. Pedro favorito al posto di Mkhitaryan. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:25 – Il vice presidente giallorosso Ryan Friedkin ha comprato casa a Roma: maxi attico e superattico nel centro della Capitale. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:00 – Ryan Friedkin spinge per Micheal Emenalo come prossimo direttore sportivo, ma la scelta sul ds può essere rimandata a giugno. LEGGI l’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:20 – Dan Friedkin adesso punta Michele Uva, 55 anni, attuale vice presidente Uefa, come direttore generale della Roma dopo aver incassato il no di Boban. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO