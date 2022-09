Zago: “Dybala può essere quello che è stato Totti per la mia Roma. Mourinho mi ricorda tanto Capello”

AS ROMA NEWS – L’ex giocatore della Roma, Antônio Carlos Zago, ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna de Il Romanista e tra i diversi temi ha parlato del suo passato in giallorosso e della squadra di oggi. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Antonio come hai ritrovato Roma?

“Meravigliosa, come sempre. E con il solito valore aggiunto.”

Che vuoi dire?

“La gente romana. In particolare i tifosi romanisti. Sono straordinari. Domenica scorsa quando mi hanno portato sotto l Curva Sud, mi sono emozionato come un bambino. Grazie.”

Sei stato ospite anche a Trigoria. Che società hai trovato?

“Ho toccato con mano un’organizzazione americana con un cuore romano. Trigoria è diventato un centro sportivo all’avanguardia nel mondo. Mi hanno accolto come un re. Se queste sono le premesse, sono convinto che faranno grandi cose.”

A cominciare dall’allenatore.

“Assolutamente sì. Nella giornata che ho trascorso a Trigoria, ho avuto l’opportunità di fare una bella chiacchierata con Mourinho. Già la sapevo, ma mi ha confermato di essere di un’altra categoria. Del resto la sua storia lo certifica. Ha vinto ovunque e lo ha già fatto anche con la Roma. Che bella quella vittoria in Conference League. Sai una cosa?”

Cosa?

“Mou mi ha ricordato tantissimo Fabio Capello. Due allenatori che sanno come si vince. Ne conosco solo un altro di questo tipo”.

Chi è?

“Pep Guardiola. Io ora alleno il Bolivar, un club che fa parte del gruppo City. Ho avuto la possibilità di incontrare il tecnico catalano a Manchester. Ha idee fantastiche sul calcio, le mette in pratica e vince. Come Capello e come Mourinho”.

Vedi qualche altra somiglianza tra questa Roma e quella del terzo scudetto?

“Posso azzardare?”

Ci mancherebbe.

“Paulo Dybala può essere quello che Francesco Totti è stato per il nostro gruppo. L’argentino è un fuoriclasse, da quello che mi hanno raccontato, è felicissimo di stare alla Roma. E se un campione come Dybala è felice, potete stare tranquilli che vi farà divertire”.

