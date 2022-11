Zalewski al Mondiale: è nei convocati della Polonia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Delusione per Abraham, ma gioia per Nicola Zalewski: il giocatore della Roma aprteciperà al suo primo Mondiale.

Il ct della Polonia ha appena diramato l’elenco definitivo dei convocati per il Qatar e nella lista figura, come previsto, il nome del giallorosso.

Zalewski sarà quindi tra i pochi protagonisti al prossimo Mondiale della compagine capitolina, insieme a Vina (Uruguay), Rui Patricio (Portogallo) e forse Paulo Dybala.