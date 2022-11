“ON AIR!” – DAMASCELLI: “Inaccettabili le parole di Mou, la società prenda provvedimenti”, FERRETTI: “O è impazzito, o c’è una strategia dietro”, PRUZZO: “Karsdorp? Un sollievo, si crede più forte di quello che è”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Brutta partita, ma bel gol di Abraham. Ha fatto un gol da grande centravanti, ha spaccato la porta. Quando un attaccante ritrova il gol poi continua, peccato che si ferma il campionato… Il Sassuolo è veramente scarso rispetto all’anno scorso, senza Scamacca, Raspadori e Berardi. La Roma è veramente in un periodo nero, è proprio persa questa squadra. Mou è giusto che sia infuriato dopo aver visto ste partite. La storia di Karsdorp è veramente strana. Lui ha fatto danni ma come Mancini o Ibanez, per cui penso che sia un problema personale. Si vede che questo è l’unico che ci ha litigato. Ora cambierà squadra, all’estero qualcosa si trova. Non penso che sia una cosa di ieri, secondo me c’è qualcosa di personale, di privato, perchè nessun allenatore al mondo fa una cosa simile…”

David Rossi (Rete Sport): “La Roma non ha giocato una bella partita, grande fatica a creare occasioni da gol. Pinamonti ci ha segnato con quattro squadre diverse, siamo la sua vittima preferita, e questo la dice lunga su tante cose. Adesso sembra che l’unica cosa che conta ora è se Mourinho ha torto o ragione su ogni aspetto: se è stato un mercato o un mercatino, se fa bene a giocare a 3 o se dovrebbe giocare a 4…si parla solo e soltanto di Mourinho. Io vorrei parlare della Roma: ieri gioca una partita mediocre perchè a scendere in campo è una formazione mediocre. Sapete chi era il bomber della squadra di ieri? Smalling, un difensore centrale. Ma di che stiamo parlando? E ti credo che non segniamo… Pellegrini sta facendo un campionato mediocre, ma quando c’è da battere un piazzato almeno dentro l’area piccola ci arriva, gli altri neanche riescono ad arrivare sul primo palo…Zalewski? Mi aspetto che un giocatore di serie A prenda la porta da quella posizione. Lui dall’interno dell’area piccola non dico che deve per forza fare gol, ma deve prendere la porta. Qua si parla di tecnica…Quindi vuol dire che ci sono problematiche. La Roma è la luna, e poi ci sono in mezzo una serie di dita. Ma mi sembra che qui si parla solo di un dito…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “E’ naturale che Mou venga identificato come responsabile quando le cose non vanno bene o artefice quando le cose vanno bene. Ci deve essere una compartecipazione sul fatto che in campo c’era una squadra dove il difensore era quello che aveva fatto più gol. E’ responsabilità dei giocatori, ma anche dell’allenatore. Mou è un personaggio totalizzante, è più grande della Roma, e per questo viene identificato in positivo o in negativo con i risultati della squadra. Quando prendi certi personaggi devi stare sotto botta alle loro voglie. Stesso dicasi per Dybala: sta facendo un po’ come gli pare. O sei una società forte e gli dici: “Io ti pago e tu giochi quando lo dico io, poi se stai bene vai a fare il Mondiale“. Oppure non sei in questa condizione di forza, è lui che decide di rientrare piano piano e tu non gli puoi dire niente…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Io al 10 novembre non mi rimangio di quello che sono sempre stato convinto, e cioè che la Roma abbia operato molto bene sul mercato considerando i paletti che sono stati patteggiati con la Uefa. E’ chiaro che manchino giocatori importanti, che tutto è perfettibile. Per me il mercato della Roma rimane un buonissimo mercato, la squadra è forte, anche se con pochi campioni. Non mi va di parlare solo di Karsdorp, ieri ha giocato la sua ultima partita con la Roma, ma non è che risolvi il problema: se ci basiamo su quell’azione, nella Roma non dovrebbero giocare più Mancini, Cristante, da qualche mese a questa squadra fa il vigile urbano, non può giocare manco Zalewski… Da ieri si invoca il repulisti, il “cacciamoli via tutti“. Questo è il claim più semplice da utilizzare, insieme al “mandiamo via l’allenatore”. Ma quanti problemi sono stati risolti con questo tipo di sloganismo? Nessuno…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Momento molto particolare, dove ci si potrebbe sbizzarrire sulle valutazioni più disparate. Mou vuole dire certe cose, renderle pubbliche. Spero che ci sia una strategia dietro tutto questo e che possa garantire alla Roma un salto in avanti. Mou vuole proteggere sé stesso? Non so se sia così. Un allenatore esperto come Mou o è completamente impazzito, o deve avere una motivazione per fare un’uscita del genere, perché il botto è stato forte. C’è qualcosa oltre l’incazzatura, non è normale che un allenatore dica certe cose all’indirizzo di un suo calciatore. Quindi devo pensare che ci sia una strategia. Che poi faccia bene o male, ce lo diranno i risultati. La classifica dice che c’è una squadra che va per conto suo. La Roma chiude a quattro punti dal secondo posto, e dobbiamo farci una domanda: questa è una grande squadra che sta facendo male, o una squadra modesta che sta facendo non così male?…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “L’atteggiamento con cui è entrato Karsdorp ha fatto andare Mourinho fuori di testa… Io quando vedevo la partita stavo andando fuori di testa, ero così avvelenato che quando ho sentito l’allenatore dire quelle cose si è congiunto tutto quanto. Pensavo che la mia sensazione su Karsdorp fosse sbagliata, e invece l’ha confermata in maniera pesantissima. Per me era palese. Però non ho capito perchè farlo entrare, Celik stava giocando bene, non c’era l’esigenza. Karsdorp è un giocatore pericoloso, lo sappiamo, e non ha fatto una buona mossa. Secondo me Mou questa mossa non lo rifarebbe. La classifica purtroppo secondo me ora comincia a non essere più tanto buona. L’impegno della squadra non mi sembra che manchi, vedo dei giocatori che ce la mettono tutta, da quel punto di vista non mi sembra che ci siano problemi…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Abraham è un giocatore che si è perso per problemi personali, magari sentimentali, chissene frega, ma che ora puoi recuperare. Diverso il giocatore che ti tradisce. Mou non reputa Karsdorp un giocatore scarso, crede che sia un buon giocatore quanto Celik, che però lo ha tradito…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Un allenatore non può mai fare quello che ha fatto lui…Che lui dirotti il problema su altro è noto, ma un allenatore professionista non può dire che ha detto a un calciatore di cercarsi un’altra squadra, non esiste. La società dovrebbe prendere provvedimenti nei suoi confronti, perchè sta parlando di un patrimonio del club… Se questa cosa l’avesse detto Sarri o Baldini, vedevate cosa succedeva. Ma se lo dice Mou va tutto bene…Ma come si permette? Ma come si fa a giustificare tutto a questo signore: che faccia la manette, che gli altri sono nessuno, che c’è soltanto lui…gli è sempre permesso tutto! Ma va sempre così, viene sempre giustificato, e noi passeremo per la radio anti-romanista. Sarà sempre così: gli idioti vengono sempre giustificati… Roma ridimensionata? No, è dimensionata, perchè la sua dimensione è questa. Il problema come al solito è nell’uomo in maschera, che maschera la pochezza del gioco di squadra…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Partire dalle parole di Mourinho? Lui come al solito quando non vince se la prende con qualcuno. Quello che dice è una gravità estrema. Ma è il giochetto di Mou, che ora però diventa cinico, noioso, cattivo. Lui distingue tra errore e atteggiamento, che è una cosa tutta sua. Lui ha sbroccato perchè pensava di aver vinto una partita giocata meno peggio delle altre, ma comunque male, con giocatori che non l’hanno mai presa come Shomurodov. All’85esimo c’è una dormita collettiva di Karsdorp, Mancini e Smalling, quella è una dormita totale: gli errori sono stati tre… Roma ridimensionata? Il gruppone comunque è lì, ieri ha perso l’Atalanta e ha pareggiato il Milan. Il problema è che vince il Napoli…L’Inter è un punto davanti alla Roma ed è sotto processo, ma allora perchè la Roma non è sotto processo?…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Mou cerca sempre un capro espiatorio per buttare fumo negli occhi…c’è sempre qualcosa. Non c’è mai una volta che è lui il responsabile, che non riesce a tirare fuori dalla Roma quello che la Roma vale. Quello che dice è inaccettabile: quanti sono gli allenatori che gettano addosso la croce su un calciatore? Se tu vuoi dirgli certe cose, glielo dici dentro lo spogliatoio… La Roma ha giocato una partita faticosa, sorprendente la scelta di Shomurodov, una scelta anche comprensibile alla luce del rendimenti degli altri attaccanti. Ha voluto dare una scossa a Abraham, e c’è riuscito. La Roma ha avuto delle difficoltà, il Sassuolo ha meritato di pareggiare, anzi… La Roma esce ridimensionata da queste ultime partite…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io credo che Karsdorp pensa di essere più forte di quello che è. Mou ha sempre difeso il gruppo, quando è entrato in contrasto con i giocatori li ha proprio tolti. Non è stato giusto nei confronti di un calciatore, anche se io non vedevo l’ora perchè Karsdorp è un giocatore di livello troppo basso, e lui si crede forte. Ma Mourinho avrebbe fatto bene a non uscire allo scoperto, e a non farlo entrare per niente, magari forse così avrebbe vinto… Belotti non è in condizione, dico questo per non dire altro. Abraham fa dei gol da grande giocatore, e non mi spiego tutte queste difficoltà. Oltretutto è un uomo che ti ddà l’idea di essere amico di tutti, di dare il massimo in ogni partita. Con le qualità che ha, può fare un gol a partita. Secondo me è uno fortissimo, e il gol sta lì a dimostrarlo…”

