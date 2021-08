Zalewski convocato per la prima volta dalla Polonia. La Roma: “Congratulazioni Nicola!” (FOTO)

NOTIZIE ROMA CALCIO – Nicola Zalewski ha effettuato un ottimo precampionato con la Roma e per questo motivo si è guadagnato per la prima volta la chiamata della Nazionale polacca.

Il giovane giallorosso prenderà parte alle tre amichevoli contro San Marino, Albania e Inghilterra, tutte in programma a settembre.

La Roma si congratula con il proprio attaccante con un tweet appena apparso sul canale social giallorosso.

Congratulations Nicola Zalewski! 👏

Called up to the Poland squad for the first time! 🇵🇱

#ASRoma pic.twitter.com/SBHuzo1dUc

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 16, 2021