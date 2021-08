Sconcerti: “Quella della Roma è una campagna acquisti confusa”

AS ROMA NOTIZIE – Il giornalista Mario Sconcerti, nella rubrica sul sito “Calciomercato.com” dedicato alle trattative di mercato, analizza la campagna acquisti della Roma e il lavoro finora svolto dal General Manager giallorosso Tiago Pinto bollandola come “confusa”.

“Non so giudicare la campagna acquisti della Roma, ma mi è sembrata confusa. Si era partiti dalle intenzioni di Mourinho di due giocatori fondamentali, cioè di personalità decisa: un difensore centrale e un vero regista […].

Sono arrivati due centravanti, Shomurodov e Abraham, il resto è rimasto lo stesso. Non c’è stata in sostanza una vera campagna acquisti della Roma, c’è stata una reazione forte e quasi occasionale ai rimbalzi del mercato internazionale. […]

Nella sostanza la Roma è stata forse rinforzata in un settore in cui era già forte, ma non ha preso nessun giocatore nei ruoli che andavano rafforzati. Questa io la chiamo confusione di idee“, conclude Sconcerti.

Fonte: Calciomercato.com