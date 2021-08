“Non possiamo permetterci Xhaka”. Tifosi dell’Arsenal sbalorditi per i 45 milioni spesi dalla Roma per Abraham

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – I tifosi dell’Arsenal sarebbero rimasti sconvolti dal trasferimento di Tammy Abraham dal Chelsea alla Roma per la cifra record (per i giallorossi) di circa 45 milioni di euro.

A scriverlo è l’edizione odierna di Football London. Il club capitolino infatti avrebbe cercato a lungo Granit Xhaka, centrocampista svizzero dell’Arsenal, senza però riuscire ad arrivare a dama con i Gunners perchè non sarebbe stata in grado di “permettersi” il giocatore.

Subito dopo i Friedkin hanno però messo mano pesantemente al portafogli per “scippare” Abraham da sotto il naso all’Arsenal, spendendo una cifra non indifferente nemmeno per i munifici inglesi. Una mossa che avrebbe sorpreso i tifosi dei Gunners.

Il nazionale svizzero, conclude il portale Football London, rimarrà all’Emirates Stadium e alcuni tifosi dell’Arsenal si chiedono perché la Roma non sia stata in grado di tirare fuori i soldi per prendere Xhaka. Un giocatore che, nonostante il suo ruolo di leader e uomo squadra, ha sempre diviso la tifoseria inglese.