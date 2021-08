L’importanza dell’attacco per Mou

AS ROMA NEWS – La Roma cambia pelle in attacco, il reparto che sembrava avere meno bisogno di un restyling. E invece è proprio lì che Mourinho ha voluto mettere mano, inserendo due pezzi nello scacchiere.

Due punte centrali come Shomurodov e Abraham, quest’ultimo arrivato per sostituire Dzeko al centro dell’attacco. Due giocatori che in carriera hanno spesso giocato anche in posizioni più esterne, perchè le loro caratteristiche tecniche glielo permettono.

Non è un caso che Mourinho abbia voluto due attaccanti di 190 centimetri: lo Special One predilige i giocatori fisici, oltre che tecnici e veloci. L’intercambiabilità sarà la parola d’ordine: il sistema di gioco di base, il 4-2-3-1, potrà mutare specialmente a partita in corso, soprattutto se sarà necessario recuperare il risultato.

Abraham e Shompurodov, senza contare il sempre prolifico Borja Mayoral, potranno giocare spesso e volentieri insieme in certi spezzoni di gara, ma anche i vari El Shaarawy, Pellegrini, Mkhitaryan, Zaniolo e Carles Perez saranno intercambiati spesso. Il gioco di Mou è molto dispendioso per gli attaccanti, chiamati a un grande lavoro di sacrificio in ripiegamento, ma anche di continua pressione dell’avversario in fase di non possesso.

Per questo Mou ha voluto, e Pinto lo ha subito accontentato, avere subito a disposizione un attacco ricco di calciatori tecnici, ma anche fisici e rapidi, in grado di spaccare le difese avversarie con imprevedibilità unita alla forza d’urto. E con l’inserimento di Tammy Abraham, che siamo tutti curiosi di vedere all’opera, lì davanti l’allenatore avrà davvero l’imbarazzo della scelta.

