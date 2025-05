Zalewski è rinato, il riscatto dell’Inter è scontato

Da quando ha cambiato aria sembra rinato, ma da quando ha cambiato pure posizione Nicola Zalewski sembra pure sulla buona via per diventare quel giocatore veramente forte che prometteva di diventare quando era un ragazzino. A Milano si sta mostrando nella sua versione migliore.

Ha cominciato bene da subito, è migliorato ancor di più da quando Inzaghi ha varato il 3-4-2-1 e lo ha piazzato a giocare dietro alla punta centrale. Ha dimostrato, spiega Tuttosport, che le sue doti nel saltare l’uomo servono come il pane. Nell’immediato, questo Zalewski rischia di essere anche un prezioso “revulsivo” da usare come opzione di fantasia nella finale di Monaco di Baviera.

Nicola pur essendo l’ultimo arrivato nel gruppo ha già convinto tutti, tanto che si procederà al riscatto a fine stagione: 6.5 milioni è il prezzo fissato con la Roma. Operazione assolutamente in linea con quello che sarà il nuovo corso interista, rinforzo giovane, utile e a prezzi super ragionevoli. Oltretutto Zalewski sarà pure polacco di passaporto, ma ha un dna calcistico assolutamente italiano. È nato a Tivoli e ha sempre giocato in Italia, formandosi nel vivaio della Roma: altra caratteristica utile per le liste.

Fonte: Tuttosport