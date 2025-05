Addio alla Primavera: Renato Marin al PSG e Levak va all’Inter

A Trigoria il tempo si è fermato per una stagione intera, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (M. Juric). Dirigenti in uscita, caselle vacanti, decisioni rinviate. Nel frattempo i migliori talenti del settore giovanile della Roma hanno iniziato a guardarsi attorno. E ora è il momento dei saluti. Gratis.

Renato Marin, tra i profili più interessanti del panorama italiano, ha firmato un contratto quinquennale con il Paris Saint-Germain a parametro zero. Il suo contratto prevedeva uno stipendio minimo da 1.400 euro al mese, con un alloggio pagato dalla società per lui e per sua madre. Un benefit tagliato lo scorso anno dall’ex Ceo Souloukou. Da lì si è aperta una frattura, mai ricomposta.

Stesso percorso per Lovro Golic, formalmente messo fuori rosa. Su di lui diverse squadre di Bundesliga. Sergej Levak invece al termine del campionato firmerà con l’Inter. Chi invece ha già salutato la Roma è Giulio Misitano. L’attaccante classe 2005, autore di una stagione da 14 gol e 6 assist tra campionato e Coppa Italia Primavera, ha firmato con l’Atalanta. Giocherà nella squadra under 23, protagonista di un campionato d’alta classifica in Serie C.

Infine Matej Ivkovic, ceduto a titolo gratuito alla Sampdoria lo scorso gennaio. Per una stagione intera, nessuno li ha chiamati. Da gennaio 2024 la Roma è rimasta senza figure operative nel settore sportivo. E anche l’agenda preparata dai dirigenti del vivaio è stata messa da parte.

