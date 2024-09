Zalewski, quel no al rinnovo con la Roma da oltre un milione: così si è arrivati alla rottura

AS ROMA NEWS – Un doppio no, alla proposta di rinnovo della Roma prima e all’offerta del Galatasaray poi. Così Nicola Zalewski è finito ai margini della prima squadra dopo la decisione presa dalla società e che oggi sarà spiegata da De Rossi in conferenza stampa.

La versione che viene data dal club giallorosso è dettagliata: la Roma, dopo il no del polacco all’offerta del PSV, aveva ormai accettato l’idea che Zalewski restasse nella Capitale e aveva proposto al calciatore un nuovo contratto, visto che quello attuale scadrà il prossimo 30 giugno.

Un rinnovo che avrebbe portato il calciatore a guadagnare oltre un milione di euro, cifra almeno tre volte superiore a quella attuale (il polacco percepisce uno stipendio da 350mila euro annuali). Tutto questo sarebbe avvenuto a mercato chiuso, poco prima di Juventus-Roma.

Zalewski però, davanti all’offerta della Roma, ha nicchiato, cercando di prendere tempo, rinviando ogni discorso a dopo l’impegno con la Nazionale. Da Trigoria però c’era fretta di conoscere una risposta, e a quel punto l’esterno ha rifiutato l’offerta giallorossa. Poi è arrivato il Galatasaray e da lì è partita la trattativa che ha portato al secondo no di Zalewski al trasferimento in Turchia. Una scelta che ha fatto arrabbiare la Roma, che ha compreso come la volontà del calciatore sia quella di andare via a scadenza di contratto.

Il club si aspettava un minimo di riconoscenza dal calciatore, nato e cresciuto calcisticamente a Trigoria. Con il doppio no di Zalewski, la Roma deve rinunciare a un’importante plusvalenza e quasi certamente perderà a parametro zero il calciatore. Salvo clamorosi e ulteriori ripensamenti.

Fonti: Corriere della Sera / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport

