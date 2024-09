Baldanzi scala posizioni: è pronto a giocare titolare. Debutto per Hermoso, Konè dal 1′

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Difesa a tre o a quattro. E’ questo il grande dubbio che attanaglia i giornali alla vigilia di Genoa-Roma.

Cosa farà De Rossi ora che può contare anche su Hermoso e Hummels? Cambierà modulo e sistema di gioco, oppure resterà fedele al suo amato 4-3-3? Lo scopriremo domani all’ora di pranzo, quando la Roma sarà di scena a Marassi.

Al momento appare più probabile la conferma del collaudato sistema di gioco, magari con qualche piccola modifica. In crescita le quotazioni di Mario Hermoso, uno che difficilmente De Rossi lascerà fuori. Per Hummels invece servirà più tempo per ritrovare la forma migliore.

Giocherà dal primo minuto Manu Konè, molto probabilmente insieme a Cristante, favorito su Paredes. A completare il terzetto di centrocampo dovrebbe essere Tommaso Baldanzi, in grande spolvero dopo la tripletta in nazionale. L’x Empoli parte davanti a Pellegrini (non al meglio della forma) e sul giovane Pisilli. Le Fee invece tornerà a disposizione solo per Roma-Udinese.

In attacco solito ballottaggio tra Dybala e Soulè, con Dovbyk pronto a giocare dal primo minuto al centro del reparto avanzato: l’ucraino ha smaltito i fastidi muscolari ed è pronto partire titolare.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera

