Zalewski reintegrato dalla Roma, a Juric la scelta di convocarlo per la partita con l’Udinese

AS ROMA NEWS – La notizia dell’esonero di De Rossi ha fatto passare la cosa in secondo piano, ma Nicola Zalewski è tornato ad allenarsi con il gruppo nella prima seduta diretta da Ivan Juric nel pomeriggio di ieri.

Il calciatore polacco era stato messo fuori rosa dal club dopo la sua decisione di rifiutare il trasferimento al Galatasaray, con De Rossi che in conferenza stampa aveva dichiarato come la scelta fosse esclusivamente societaria, ammettendo (ingenuamente) come il discorso fosse legato al mancato rinnovo di contratto.

Pronta la replica dei legali del calciatore, che avevano immediatamente presentato richiesta scritta al club chiedendo il reintegro immediato in rosa, minacciando vertenze legali in caso non fosse stata accolta tale richiesta.

Ieri pomeriggio, nel corso della prima seduta diretta da Juric, Zalewski era regolarmente in gruppo. Il calciatore dunque è stato reintegrato dalla Roma: sarà il nuovo mister a decidere se convocarlo o meno per le prossime partite, a cominciare da quella contro l’Udinese, dove lo stadio però si preannuncia già sufficientemente bollente.

Giallorossi.net – T. De Cortis

