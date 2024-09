Zalewski-Roma, prove di disgelo: mediatori al lavoro, può tornare in gruppo già oggi

AS ROMA NEWS – Nicola Zalewski e la Roma si riavvicinano. Anche se dal club fanno ufficiosamente sapere di non aver cambiato posizione nella questione aperta con il polacco, le parti sono al lavoro per trovare una tregua.

I legali del calciatore hanno chiesto il reintegro in rosa entro oggi, altrimenti non escludono di portare il caso in tribunale, la Roma dal canto suo chiede al calciatore di aprire al rinnovo di contratto per ammorbidire la propria posizione.

Gli sherpa sono al lavoro per mediare e trovare una soluzione che possa essere gradita a tutti: al giocatore, consapevole di come una stagione da fuori rosa possa essere un colpo pesante alla sua carriera, e al club, che sta stipendiando un calciatore senza poterlo utilizzare.

Il rinnovo di contratto cambierebbe, momentaneamente, le carte in tavola. Il futuro di Zalewski sarebbe comunque lontano dalla Roma, ma almeno il club avrebbe la possibilità di incassare qualcosa dalla sua cessione e non perderebbe a zero un prodotto del vivaio che è stata in grado di valorizzare in questi anni.

Il polacco potrebbe rivedersi in gruppo già oggi, alla ripresa degli allenamenti. Una notizia che farebbe piacere a De Rossi, che dopo aver perso Saelemaekers per almeno due mesi avrebbe nuovamente a disposizione un’alternativa a lui gradita per quel ruolo.

Fonti: Leggo / Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport / Il Romanista

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!