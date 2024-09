Hummels scalda i motori: possibile esordio con l’Udinese

NOTIZIE AS ROMA – Mats Hummels in rampa di lancio. Se De Rossi dovesse confermare il 3-5-2 anche contro l’Udinese, scrive oggi il Corriere della Sera, il tedesco sarebbe il grande favorito per occupare la posizione di centrale della difesa a tre.

L’ex Borussia Dortmund, molto più di Mario Hermoso, Ndicka e Mancini, è il giocatore ideale per rivestire quel ruolo, di perno centrale di uno schieramento a tre.

Il tedesco sta lavorando sodo per ritrovare una condizione ideale, e sfrutterà le prossime sedute di allenamento per mettersi al livello dei suoi compagni di squadra. Ma la sua esperienza, il suo carisma e la sua qualità come difensore saranno sicuramente un plus importante per la retroguardia romanista.

Se De Rossi dovesse confermare il sistema di gioco visto a Marassi, sarebbe possibile ipotizzare El Shaarawy ancora a destra con Angelino alto a sinistra. L’attacco, manco a dirlo, sarebbe formato da Dybala e Dovbyk. Con Soulè ancora in panchina, in attesa del suo rientro tra i titolari per l’esordio in Europa League contro l’Atheltic Bilbao il giovedì successivo.

Fonti: Corriere della Sera / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport

