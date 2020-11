Zalewski, si avvicina l’esordio nella Roma dei grandi

AS ROMA NEWS – Questa sera andrà in panchina, ma il momento del suo esordio con la Roma dei grandi si avvicina. Parliamo di Nicola Zalewski, 18 anni, centrocampista offensivo polacco ma nato a Tivoli e grande protagonista in Primavera.

Il trequartista, scrive oggi il Corriere dello Sport (R. Maida), questa sera dovrebbe essere in panchina per la sfida contro il Cluj. E considerando le tante assenze in attacco, potrebbe anche avere l’occasione di debuttare. Il dieci è un calciatore di grande talento, dotato di un illuminante visione di gioco ma anche di una certa confidenza col gol.

Seduti al suo fianco ci saranno anche altri giovani molto interessanti come Boer, Tripi e Milanese. Anche quest’ultimo è un giocatore in rampa di lancio: rifinitore o anche centrocampista è un prodotto nel quale la società crede tanto, come Tripi e Bove che ormai è guarito dall’ennesimo infortunio e che è pronto a tornare in protagonista partendo dalla Primavera di De Rossi, che lo aspetta con ansia.

Fonte: Corriere dello Sport