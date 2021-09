Zaniolo, contusione alla coscia sinistra: il giocatore salta la seduta di allenamento

NOTIZIE AS ROMA – Ancora brutte notizie per i giocatori della Roma impegnati in Nazionale: all’allenamento di oggi, in vista della partita contro la Lituania a Reggio Emilia per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, non ha preso parte Nicolò Zaniolo.

Il calciatore della Roma è stato infatti fermato da una contusione alla coscia sinistra rimediata nel corso della gara con la Svizzera.

Il giocatore non prenderà quindi parte alla gara di domani.

Redazione Giallorossi.net