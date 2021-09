Zakaria: “La Roma? Non entro nei dettagli, ma non c’era nulla di specifico”

CALCIOMERCATO AS ROMA – Denis Zakaria ha parlato ad alcuni media svizzeri dal ritiro della sua Nazionale, tornando anche sulla sua estate e sulle voci su un passaggio alla Roma, che alla fine non si è concretizzato. Queste le parole del giocatore.

Come hai vissuto questa finestra di mercato in cui volevi davvero lasciare il Borussia Mönchengladbach?

“Erano solo voci, così potevo mantenere la calma. Mi sento a casa a Gladbach e volevo rimanere lì”.

Il tuo contratto è in scadenza. Ti sei sentito sotto pressione perché puoi portare soldi al club solo sotto forma di trasferimento ora e in inverno?

“No, non c’è fretta, ma ho avuto la sensazione che alcune persone avrebbero voluto che riportassi dei soldi al club. Purtroppo non tutti erano d’accordo. Se estenderò la mia carriera al Gladbach o lascerò il club non è prevedibile oggi. In questo momento sono qui, e mi sto divertendo un sacco”.

Si è parlato molto della Roma durante la finestra di mercato. José Mourinho ti ha chiamato direttamente?

“Non c’era niente di specifico”.

Ma ti ha chiamato?

“Non entro nei dettagli, ma non c’era nulla di specifico”.