Zaniolo corre: c’è la data del ritorno in campo

AS ROMA NEWS – Si avvicina a larghi passi per Nicolò Zaniolo l’agognato ritorno in campo con la maglia della Roma. Il giocatore ieri ha ricevuto il via libera dal professor Fink per tornare a correre in campo, compiendo di fatto l’ultimo step che lo porterà presto ad allenarsi in gruppo.

Fissata, scrive oggi l’edizione di Leggo (F. Balzani), la data per il suo ritorno in campo con la Roma: si tratta del prossimo 11 aprile, quindi esattamente la domenica dopo Pasqua, quando i giallorossi affronteranno all’Olimpico il Bologna di Mihajlovic.

Originariamente il ritorno in campo di Zaniolo, scrive Il Messaggero (S. Carina) era previsto per il 7 maggio. Ma visto che il ginocchio sta bene e tutto procede per il verso giusto, si proverà ad anticipare di una ventina di giorni il suo rientro. Che ovviamente sarà graduale e senza rischi.

Fonti: Leggo / Il Messaggero