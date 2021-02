Contro il Braga tocca a Elsha. Fonseca recupera Cristante

NOTIZIE ROMA CALCIO – Meno due al ritorno con Braga. La Roma, vincendo la partita di andata per due a zero, ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno, ma non deve dare per scontata la qualificazione agli ottavi di Europa League altrimenti rischierà brutte sorprese.

Fonseca quindi è orientato a cambiare qualcosa della formazione di base, ma saranno solo piccoli aggiustamenti che consentiranno a qualche big di rifiatare. In difesa recupera Cristante, che potrebbe giocare con Mancini e Spinazzola. Non ce la fa invece Kumbulla. A centrocampo Diawara potrebbe dare un turno di riposo a Villar, anche se pure Veretout avrebbe bisogno di rifiatare.

Chi avrà spazio sarà di sicuro Pedro, così come Stephan El Shaarawy, pronto all’esordio dal primo minuto. In attacco, il reparto che ha più soluzioni a disposizione di Fonseca, sarà dunque nuovamente rivoluzionato rispetto alla gara contro il Benevento: non è ancora certo chi giocherà tra Dzeko e Mayoral. Lo spagnolo potrebbe anche essere confermato dal primo minuto, ma solo perchè Fonseca sta pensando di tenersi fresco Edin per il Milan.

