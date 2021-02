Mai più insieme: Mayoral con il Braga, Dzeko col Milan

AS ROMA NEWS – Aveva ragione Fonseca, scrive oggi il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo): è difficile far giocare insieme Dzeko e Borja Mayoral. Nelle prossime partite riprenderà l’alternanza tra i due, senza nessuna preclusione per il bosniaco.

Anzi, Fonseca sta pensando di scegliere Edin per la partitissima di domenica sera contro il Milan, schierando invece l’attaccante spagnolo contro il Braga. Il doppio centravanti non rientra nella filosofia di Fonseca. A Benevento i due non si sono cercati, non hanno fatto reparto insieme. Del resto in allenamento il tecnico non li prova mai.

Dzeko non riesce ad essere determinante quando entra a partita in corso. E’ ancora un po’ in ritardo di condizione e sembra ancora provato da quello che è successo nell’ultimo mese. Quello che più lo ha ferito è stato aver messo in discussione la centralità all’interno del gruppo.

Il tema della fascia per ora non è in discussione, forse non lo sarà da qui fino a fine stagione. La questione con Fonseca non è risolta, ma sa bene che a Dzeko non può rinunciare. Il bosniaco ha ancora un grande ascendente all’interno dello spogliatoio. Domenica aveva già preso il pallone per tirare il rigore senza che nessuno si opponesse.

Fonte: Corriere dello Sport