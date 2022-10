Zaniolo cuore d’oro: aiuta il capitano dello Spezia Under 17 ad operarsi nella sua stessa clinica. Il ragazzo: “Che belle parole i gesti” (FOTO)

AS ROMA NEWS – Splendido gesto di Nicolò Zaniolo e la sua famiglia. Jacopo Foce, capitano dello Spezia Under 17, alcuni giorni fa ha subito un gravissimo infortunio, ovvero la rottura del crociato del ginocchio destro.

La madre del ragazzo, per chiedere consiglio, ha contattato la famiglia del giocatore giallorosso, che si è subito attivata ed è riuscita a far operare il giovane centrocampista nella stessa clinica in cui Zaniolo subì il secondo intervento.

Il numero 22 della Roma è stato molto vicino al classe 2006, il quale ha ringraziato su Instagram sia il giallorosso sia Francesca Costa, la madre di Zaniolo: “Che belle parole i gesti“, il messaggio di Foce.

La mamma dell’attaccante della Roma ha commentato: “Jacopo continua ad inseguire il tuo sogno… più forte che mai…”.