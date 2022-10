Matic fa sognare i tifosi: “Scudetto? Vogliamo che diventi presto realtà”

NOTIZIE AS ROMA – “Vogliamo che i vostri sogni sullo scudetto diventino presto realtà“. Nemanja Matic fa esaltare i tifosi della Roma con poche ma pesanti dichiarazioni pronunciate ieri alla serata organizzata dall’Associazione Italiana Roma Club e riportate oggi dal Corriere dello Sport.

Il centrocampista della Roma che non si è nascosto sugli obiettivi del presente e del futuro per la sua squadra che ha inanellato tre vittorie consecutive in campionato e in questo momento è a quattro punti dalla capolista.

Quel Napoli che domenica sera la Roma affronterà all’Olimpico sotto lo sguardo di oltre 61 mila tifosi giallorossi. “Faremo di tutto per vincere contro il Napoli“, ha dichiarato il centrocampista serbo . Insomma, Matic non si è nascosto ed ha lanciato la sfida agli uomini di Luciano Spalletti.

Tra le sue dichiarazioni ai tifosi in inglese (“Ma tra tre mesi imparerò bene la vostra lingua“), Nemanja la parola “scudetto” invece l’ha pronunciata bene: “È un orgoglio far parte di questa squadra, mi auguro di aiutare la Roma a vincere trofei e speriamo bene già per la gara di domenica. Ma voglio che i vostri sogni sullo scudetto possano diventare presto realtà“. Sfida lanciata, e naturalmente raccolta con grande entusiasmo dai romanisti.

Fonte: Corriere dello Sport