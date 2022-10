E’ Mou contro Spalletti, la piazza si divide

AS ROMA NEWS – La partita di domenica sera non è solo la sfida tra Roma e Napoli, due squadre al vertice del campionato che in classifica sono separate da appena quattro punti. La gara dell’Olimpico è anche e soprattutto il duello tra Josè Mourinho e Luciano Spalletti.

E’ la la sfida degli opposti, è lo scontro tra le “vedove” di Spalletti e i soldati di Mou. Così oggi i giornali presentano la partita del prossimo sunday night: motivatore e stratega il romanista, maniaco della tattica il toscano.

L’allenatore del Napoli pratica un calcio verticale, fatto di possesso e con una manovra avvolgente. Quello della Roma invece ha sempre praticato un’idea di calcio più pragmatico, il pallone lo lascia volentieri all’avversario, pronto per far valere fisicità e tecnica nelle ripartenze.

La piazza romanista in particolar modo vive questo duello con particolare trasporto, avendo avuto modo di conoscere e apprezzare le qualità di entrambi gli allenatori. Ecco perchè, davanti a questo avvio sfolgorante di stagione del Napoli, la piazza si è subito divisa. Su cosa? “La Roma di Mourinho gioca troppo male, Spalletti avrebbe dominato il campionato!”.

La tesi è questa, il confronto, come potrete immaginare, a volte diventa anche incandescente. Il calcio champagne degli azzurri fa gola a chi proprio non riesce a farsi andare giù l’idea pratica e cinica del calcio del portoghese. Dall’altra il palmares del tecnico di Setubal basta e avanza per far cessare ogni tipo di confronto.

Nemmeno il successo in Conference League ha scalfito la convinzione di molti, che vorrebbero vivere uno “Spalletti tris”, dopo le 299 panchine già collezionate dal toscano nelle due precedenti avventure giallorosse. E il fantasma di Spalletti aleggia ancora su Trigoria, specie dopo quel “Non escludo il ritorno” pronunciato prima di lasciare Roma per la seconda volta.

Fonti: Il Tempo / La Repubblica