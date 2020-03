Zaniolo, definitivo l’addio all’Europeo: decisione presa tra la Roma e lo staff azzurro

ULTIME NEWS AS ROMA – Nicolò Zaniolo dice definitivamente addio al sogno Europeo. Il talento giallorosso non prenderà parte alla prossima competizione che dovrebbe giocarsi a giugno per dedicarsi al completo recupero dall’infortunio al ginocchio.

A riferirlo è il giornalista Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport. La decisione era nell’aria ed è stata presa di comune accordo tra la Roma e lo staff della nazionale azzurra.

Zaniolo effettuerà una nuova visita di controllo la prossima settimana. Il recupero procede per il meglio, ma il giocatore tornerà a calcare i campi di calcio per il prossimo ritiro della Roma previsto a luglio.

Nicolò #Zaniolo non andrà all’#Europeo. Il suo recupero sta procedendo alla grande ma la Roma e lo staff azzurro hanno deciso di non rischiarlo per evitare ricadute. Torna nel ritiro a luglio. La prossima settimana nuova visita di controllo a Villa Stuart. #ASRoma @CorSport pic.twitter.com/V8gfuiMwWD — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) March 4, 2020

Anche il ct dell’Italia, Roberto Mancini, ne ha preso atto anche se ha rimandato ogni decisione al prossime aprile: “Aspettiamo di vedere quello che accadrà tra un mese. Poi valuteremo insieme. Penso che non sia una cosa semplice, c’è di mezzo la salute di un ragazzo giovane: se non dovesse recuperare salterà l’Europeo, ma avrà altri traguardi davanti. La cosa più importante è che lui stia bene”.