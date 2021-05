Zaniolo: doppi allenamenti, muscoli e zero gossip. Così prepara il suo rientro

AS ROMA NEWS – Nicolò Zaniolo continua a lavorare per tornare il prima possibile dal suo infortunio. Il giallorosso infatti prosegue il suo percorso di recupero e ormai manca solo il via libera da parte del professor Fink per giocare anche qualche prima partitella.

Il numero 22 della Roma ha lavorato molto duramente per arrivare a questo momento, al punto da costruirsi una palestra dentro casa per raddoppiare il numero di allenamenti oltre quelli sul campo con la Primavera di De Rossi.

Un grande aiuto è arrivato anche dalla famiglia, che dopo la fine della storia con Chiara Nasti lo ha aiutato a pensare solo al campo ed evitare che il gossip occupasse spazio nella sua vita.

Fonte: Gazzetta.it