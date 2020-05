Zaniolo e l’inno della Lazio: “Che canzonaccia, porta sfortuna” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Nicolò Zaniolo è stato protagonista di alcune dirette Instagram durante le quali ha sfidato i suoi amici a partite di Fifa 2020. Nell’ultima di queste, il suo avversario virtuale ha deciso di intonare un coro sulle note dell‘inno della Lazio.

A quel punto il trequartista giallorosso ha esclamato con fare disgustato: “Che canzonaccia! Guarda che porta sfiga, ti fa prendere quattro gol in venti minuti!”. La partita alla fine è stata vinta proprio da Nicolò Zaniolo, che come penitenza ha fatto gattonare il suo amico per tutta la stanza.