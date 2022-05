ZANIOLO: “Il mio ruolo? Non si capisce bene. Totti una leggenda, ogni tanto mi rivedo i suoi gol” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Intervista un po’ particolare per Nicolò Zaniolo. L’attaccante, infatti, ha partecipato all'”As Roma Junior Reporter”, in cui alcuni piccoli tifosi giallorossi gli hanno posto delle domande.

Zaniolo ha ricevuto in dono anche alcuni disegni ad opera dei bambini, e si è intrattenuto con loro per fare due passaggi. Queste le sue parole:

È vero che mangi verdure?

“Chi te l’ha detto? (ride, ndr). Si, le mangio ma non mi piacciono tanto”.

Che musica ascolti?

“Mi piace la musica italiana, i Maneskin ad esempio…”.

Quale emozione hai provato al primo gol all’Olimpico?

“Bellissima emozione, con tutto lo stadio che canta il tuo nome, è il sogno che avevo da bambino”.

Cosa ne pensi di Totti?

“È una leggenda, un campione, l’idolo di tutti i romanisti e non solo. Provo tanta ammirazione per lui. Ogni tanto mi rivedo i suoi video, era veramente forte”.

Come hai fatto a diventare così alto?

“Bella domanda. Da bambino ero molto basso, poi in un anno ho preso 13-14 centimetri”.

Hai fatto altri sport oltre al calcio?

“Ho fatto un anno di tennis, ma ero veramente scarso quindi ho proseguito col calcio”.

Quanto porti di scarpe?

“44”

Quale era la tua materia preferita a scuola?

“Ginnastica”.

In che ruoli giochi?

“Attaccante, esterno, mezz’ala, non si capisce bene. Secondo te?”.