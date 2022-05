AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di martedì 3 maggio 2022:

Ore 12:30 – “PIACE PIETRALATA, NON TOR VERGATA” – Andrea Catarci, assessore comunale al decentramento e alla città, sullo stadio della Roma: “Si sta discutendo da gennaio per evitare un nuovo drammatico nulla di fatto. Ci sono alcuni nodi da sciogliere di cui stanno parlando la Roma e il Sindaco in prima persona. Mercati generali area più difficile. La Roma è molto interessata a Pietralata ma l’area in cui è più semplice realizzare un progetto urbanistico è Tor Vergata, anche se ai tifosi e alla società piace meno…”. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA

Ore 10:20 – ROMA-LEICESTER, ARBITRA JOVANOVIC – La UEFA ha annunciato il nome del direttore di gara che dirigerà Roma-Leicester: si tratta di Srdjan Jovanović (SRB) che sarà coadiuvato dagli Assistenti Uroš Stojković (SRB) e Milan Mihajlović (SRB). Il Quarto Uomo sarà Orel Grinfeeld (ISR). VAR Bastian Dankert (GER) e AVAR Marco Fritz (GER). Jovanovic ha diretto una sola volta la Roma e proprio in Conference League contro il Trabzonspor, nella gara di ritorno del preliminare terminata 3-0 per i giallorossi.

Ore 9:15 – MOURINHO BLINDA CRISTANTE – Josè Mourinho ha chiesto a Pinto di togliere Cristante dal mercato, considerandolo intoccabile. Deve giocarsi invece la conferma Sergio Oliveira, che sarà titolare in questo rush finale di stagione. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – RANIERI: “GIOVEDI SARO’ ALLO STADIO A TIFARE” – Claudio Ranieri, ospite della Gazzetta dello Sport, rivela: “Giovedì sera sarà all’Olimpico, tiferò per la Roma. Il Leicester fuori casa è meno forte, i giallorossi hanno il 55% di possibilità di farcela…” LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA A RANIERI

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!