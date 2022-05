Ranieri: “Giovedì sarò allo stadio per tifare Roma. Leicester meno forte fuori casa. Friedkin? E’ il presidente perfetto”

NOTIZIE AS ROMA – Claudio Ranieri ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) per parlare della sfida di ritorno di giovedì sera contro il Leicester.

“Andrò allo stadio”, confessa l’ex allenatore delle due squadre che si sfideranno per la finale di Conference League. “Mi ricorderà i tempi che andavo in Curva. Sa a che età ho fatto la prima trasferta? A 12-13 anni. Andai a Firenze insieme a un cugino con un pullman di tifosi che partiva dal Flaminio. Per chi tiferò? Ancora me lo chiede…“.

Sulle chance di passaggio del turno dei giallorossi: “Direi il 55%, perché stavolta c’è l’effetto Olimpico. È belli rivederlo pieno e faccio i complimenti alla società per la politica dei prezzi. Rischio euforia? No, se in panchina hai Mourinho, che ho ringraziato per le belle parole che mi ha dedicato all’andata. José lo ha già detto: “I tifosi devono usare il cuore, noi la testa”. Ha ragione”.

Ranieri ha poi contraddice la voce che vuole gli inglesi di Rodgers più temibili fuori casa: “Il Leicester in trasferta è meno efficace. Credo che sia agli ultimi posto come rendimento. Se la loro stagione non è stata all’altezza delle aspettative, è proprio per ciò che hanno fatto fuori casa”.

Sull’arrivo di Mourinho alla Roma: “Fu una bellissima sorpresa e, come tutti i tifosi, pensai che la proprietà avesse dato garanzie di investimenti. Dan Friedkin è il presidente perfetto: sta in silenzio e preferisce parlare con i fatti. E lo si capisce da quanto ha immesso finora nel club”.,

Fonte: Gazzetta dello Sport