Mou si affida a Oliveira, ma il “blindato” è Cristante

AS ROMA NEWS – Meno due alla gara di ritorno contro il Leicester. L’attesa comincia a farsi spasmodica in casa giallorossa, mentre Josè Mourinho sta vivendo con serenità questi giorni che lo separano dalla partita che vale una finale.

L’allenatore giallorosso è abituato a questo e altro, avendo giocato tante semifinali europee di ben altro spessore, e non vive di certo la vigilia del match con la pressione addosso. Questo aspetto può essere una delle chiavi su cui giocarsi il passaggio del turno.

La formazione per giovedì è già fatta: torneranno Smalling al centro della difesa, Karsdorp e Zalewski sulle fasce, Pellegrini e Abraham in attacco. Al posto dell’infortunato Mkhitaryan spazio a Sergio Oliveira, un giocatore il cui destino dentro la Roma resta ancora incerto.

Il portoghese non ha convinto del tutto e il suo riscatto a fine stagione non è così scontato. Mou infatti ha messo in cima alla lista il nome di Cristante come calciatore da trattenere in vista del prossimo campionato e ha chiesto di toglierlo dal mercato: Tiago Pinto e l’agente del mediano azzurro si incontreranno a fine stagione per discutere del rinnovo.

Per quanto riguarda Oliveira invece, è molto probabile che la Roma chiederà un forte sconto al Porto sui 13 milioni pattuiti per il riscatto, e se trovasse la porta chiusa potrebbe anche decidere di non trattenere il giocatore. Le prossime prestazioni del calciatore portoghese saranno decisive in tal senso.

L’infortunio di Mkhitaryan infatti permetterà a Oliveira di diventare un titolare fisso nella Roma di questa parte conclusiva del campionato. Starà a lui dimostrare di essere un giocatore all’altezza dei giallorossi.

