Gasperini: “Ognuno si è fatto il suo regolamento pur di giustificare scelte assurde. Il calcio ora non è più credibile”

ALTRE NOTIZIE – Al termine del pareggio per 1 a 1 in casa contro la Salernitana, Gian Piero Gasperini è tornato sul tema arbitraggio, salito alla ribalta dopo il caso del gol decisivo in fuorigioco di Acerbi in Spezia-Lazio.

L’allenatore dei bergamaschi è un fiume in piena: “È stato un disastro quest’anno, ma non dovete farlo dire a noi, avete le immagini, se volete tirarle fuori lo fate. Poi ieri è venuto fuori quest’altro episodio e il polverone, quello di La Spezia. Io sono mesi che non parlo più di questi aspetti. Sono contento lo abbia fatto la società, ma questo è stato uno dei motivi, non l’unico, per cui siamo qui.

È stato un aspetto di una gravità assoluta, ci sono tutti gli episodi, potete divertirvi. È stato un campionato in cui non si può pensare alla malafede perché sarebbe Medioevo, ma quello che abbiamo subito è stato veramente pesante. E nel Medioevo c’erano anche dei valori, io forse sono da Medioevo. È stato esagerato quello che abbiamo subìto.

Non avremo mai potuto lottare per lo scudetto, ma la mia è una squadra pesantemente penalizzata. Dobbiamo finire il campionato bene, partite come stasera poi dipendono da noi. Nel girone di ritorno alcuni hanno cambiato marcia, vedi la Salernitana e altre. Dovesse ricominciare il campionato ora per noi sarebbe molto dura stare in classifica dove siamo ora”.

Sul Var: “È difficile avere uniformità, ma ci sono tanti episodi clamorosi sbagliati come interpretazioni. Se succede a velocità normale capita e dispiace, ma quando sei davanti alla tv… Ognuno si è fatto il suo regolamento pur di giustificare certe scelte assurde. Se togli la certezza del regolamento diventa uno sport non più credibile, sui fotogrammi si può dire tutto e il contrario di tutto. Ci sono delle fazioni, non c’è più obiettività di giudizio, ognuno parteggia e poi chi ne risente è il calcio. E il calcio ora non è più credibile, perché anche a bocce ferme non c’è la stessa interpretazione sulle cose”, ha concluso Gasperini.