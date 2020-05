Zaniolo, il post sui social che fa impazzire i tifosi

AS ROMA NOTIZIE – Fa le prove per diventare una bandiera della Roma, Nicolò Zaniolo, scrive il Corriere della Sera (G. Piacentini) oggi in edicola. Che il calciatore sogni di rimanere a lungo non è un mistero e il suo feeling con i tifosi è stato immediato e si è alimentato nel tempo.

Ieri il giocatore ha colpito di nuovo il cuore dei romanisti pubblicando sul suo profilo Instagram una foto di lui davanti alla Sud con la coreografia del derby del 2015: “Figli di Roma, capitani e bandiere: questo è il mio vanto che non potrai mai avere“.

Un post ritoccato, visto che all’epoca lui aveva 16 anni, ma che i romanisti hanno colto come una promessa d’amore.

Fonte: Corriere della Sera