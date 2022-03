Zaniolo-Juve, nuove voci. Ma la Roma chiede i soldi di Vlahovic: oltre 70 milioni

AS ROMA CALCIOMERCATO NOTIZIE – Nuovi rumors su Nicolò Zaniolo e il suo possibile passaggio alla Juventus in estate arrivano oggi dai principali quotidiani in edicola, il particolar modo da Gazzetta dello Sport, Leggo e Il Messaggero.

Il like messo dal giallorosso ai tre calciatori juventini e il broncio messo per la panchina contro lo Spezia hanno riacceso le voci di un possibile addio a fine stagione. La Juventus non ha mai nascosto il proprio interesse per Zaniolo, e pensa a lui nel caso in cui Dybala dovesse lasciare i bianconeri a fine campionato.

I rapporti con Mourinho, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), si sono incrinati: non è piaciuta l’uscita in discoteca la sera dopo Roma-Verona così come non sempre sono graditi alcuni comportamenti in allenamento.

Ma in mezzo a questi discorsi c’è un particolare non da poco che va considerato: la Roma. I giallorossi non hanno incedibili tra le proprie fila, ma vogliono essere ben pagati nel caso in cui un club bussasse alle porte di Trigoria per avere uno dei calciatori migliori in rosa. Come Zaniolo, per l’appunto.

Non c’è un prezzo fissato per il 22 giallorosso, scrive la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, e la Roma non ha messo sul mercato Zaniolo. Ma valuta Nicolò non meno di quanto è stato pagato Vlahovic a un anno dalla scadenza del suo contratto, e cioè 70 milioni più 10 di bonus. La Juve, con tutti i suoi problemi di bilancio, sarà in grado di compiere un altro investimento del genere?

Fonte: Gazzetta dello Sport / Leggo/ Il Messaggero