ZANIOLO: “Possono cancellarmi tutto, resta un momento indimenticabile” (FOTO)

AS ROMA NEWS – Dopo la ‘storia’ su Instagram in cui non ha espresso parole ma con un’altrettanto evidente critica indirizzata all’arbitro Abisso, che prima gli ha annullato il gol e poi lo ha espulso, Nicolò Zaniolo torna a breve distanza sui social.

Il suo ultimo post su Instagram è con le foto della sua esultanza sotto la Curva Sud dopo il suo splendido gol al 90′ di Roma-Genoa, poi annullato dopo l’intervento del VAR e l’on field review di Abisso per un precedente fallo di Abraham su Vasquez.

“Possono cancellare tutto, ma questo rimarrà per sempre impresso nella mia mente!”, scrive Zaniolo.