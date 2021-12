Zaniolo recupera per Atalanta-Roma. Ok Ibanez, Smalling resta in dubbio

AS ROMA NEWS – Dopo la vittoria sullo Spezia, in casa Roma è il momento di fare la conta dei giocatori disponibili per il prossimo impegno di campionato che arriverà molto presto.

Sabato pomeriggio i giallorossi saranno infatti di scena allo stadio Atleti Azzurri di Bergamo per affrontare l’Atalanta, ormai tra le candidate al titolo e non solo ad un posto in zona Champions.

Buone notizie sul fronte Zaniolo: il trequartista giallorosso oggi è è regolarmente allenato a Trigoria e i test fisici hanno dato buoni risultati. Nicolò sarà dunque a disposizione di Mourinho.

Ok anche Roger Ibanez, che ieri aveva accusato qualche piccolo fastidio: solo un affaticamento per il brasiliano che dunque sarà regolarmente in campo per la sfida contro Zapata e compagni.

Chi invece rischia di non farcela è Chris Smalling: il giocatore inglese ha avvertito un fastidio all’adduttore nel corso del match di ieri e per questo ha chiesto il cambio. Oggi il centrale farà nuovi esami per capire l’entità del problema, ma resta in dubbio per Atalanta-Roma.

Giallorossi.net – F. Turacciolo