Caso Suarez, la Procura Figc archivia l’inchiesta: “Non ci sono elementi sufficienti di condotte illecite”

ALTRE NOTIZIE – La Procura Federale ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta sportiva aperta sul caso dell’esame farsa di Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana.

Lo scrive la stessa Federcalcio in una nota. “Dalla documentazione ricevuta dalla Procura della Repubblica di Perugia non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provate condotte illecite rilevanti nell’ambito dell’ordinamento federale sportivo di dirigenti o comunque tesserati, unici soggetti sottoposti alla Giustizia Sportiva ai sensi del vigente C.G.S.”.

La nota comunque non esclude possibili altri sviluppi “in attesa della trasmissione di eventuali ulteriori atti di indagine e/o processuali dall’Autorità Giudiziaria”.