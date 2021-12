“ON AIR!” – CATALANI: “La partita di ieri è stata uno spettacolo raccapricciante”, CORSI: “Mi sembra di rivedere la Rometta”, ROSSI: “L’Atalanta? Festeggerei il pari come una vittoria”, PIACENTINI: “Espulsione di Felix inventata da un arbitro inadeguato”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Non è il momento di fare sottigliezze. Prendiamoci i punti quando possiamo. Ora abbiamo due partite prima della fine dell’anno, tirare il fiato e recuperare gli infortunati. Io sono abbastanza soddisfatto della vittoria di ieri. Se avesse vinto così un’altra squadra si sarebbe parlato di squadra cinica, non vedo perchè non valga per la Roma. Sono certo che la squadra giallorossa preparerà diversamente la partita con l’Atalanta. La Roma ha pareggiato una sola partita quest’anno…se sto puntando al pari contro i bergamaschi? Sì’, lo festeggerei come una vittoria…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “L’Atalanta ora la trovi in palla, è stata eliminata dalla Champions eppure hanno vinto anche a Verona…vanno dritti come un treno. Gasperini è tra i tre allenatori italiani più bravi che ci sono…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La partita di ieri? Due palle che non finivano più, ma siamo tutti felici per i tre punti. Smalling si è fatto male, strano, non era mai successo… Ibanez non l’ho visto bene, ha avuto delle amnesie che se loro avevano un attaccante vero era due a zero per loro…A me ieri è piaciuto Mkhitaryan, che ha fatto valere la sua tecnica superiore a quella degli altri. Felix va fermato, è uno giovanissimo, ha grande verve, è entrato lui e sembrava che fosse entrato Maradona…è come quando ci sono in campo due squadre di sessantenni e entra il ragazzetto bravo… Borja Mayoral? Ieri zero spaccato, non può essere così scarso. Lo sappiamo che lui non è grande calciatore, ma ieri non ha azzeccato nemmeno un passaggio a due metri… A me sembra di raccontare la Rometta di tanti anni fa, ma spero sia solo una mia sensazione…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Felix? Non è Destro che si toglie la maglia dopo essere stato ammonito e si prende il rosso, quella sì che è stata una cosa stupida. Lui ha quell’istinto di accompagnare la palla con la mano, e tu lo ammonisci sapendo che la prima era stata completamente regalata…L’arbitro è inadeguato, perchè il primo giallo è inventato. E ora vai a Bergamo senza avere un giocatore che avrebbe potuto farti comodo per colpa di un’espulsione assolutamente inventata da un arbitro insufficiente… Ora speriamo di poter andare alle feste di Natale con maggior serenità, e che a gennaio, seppur senza colpi straordinari, si possa fare qualche piccolo aggiustamento. Grillitsch? Se fosse lui sarebbe un buon innesto nei parametri di questa società…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma ha fatto il suo dovere, e non è così scontato. Mourinho non è soddisfatto, e ha ragione a non esserlo, ma lo sa anche lui che quest’anno è così. I difetti di qiuesta squadra non sono correggibili da un giorno all’altro: la qualità delle giocate, la concentrazione per i novanta minuti, per l’organico. Ora bisogna trasformare ogni partita in una lotta quotidiana per sopravvivere. Poi speriamo che la squadra possa migliorare, non so quanto sarà possibile a gennaio, perchè si parla di piccoli innesti. La speranza di tutti è che ci dicano così per non creare troppe aspettative..”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “I tre punti me li prendo sempre, non è quello il problema. Il problema è che guardare la Roma è seccante, sono stucchevoli nel gioco, perdono sempre tre tempi di gioco, nessuno verticalizza… La qualità del gioco manca completamente. E’ stato raccapricciante stare seduti al freddo a vedere una partita del genere… Ci sono tanti giocatori stanchissimi, soprattutto Veretout e Cristante. Ho l’impressione che non abbiano voglia di giocare, e che stiano aspettando il Natale. Poi negli anni passati abbiamo preso anche 4 gol dello Spezia, per cui va bene così… Mercato? Dalle parole sentite, temo che a gennaio arriverà poco o niente. Credo che dell’affare Shomurodov qualcuno si sia già pentito… Veretout e Cristante sono due ottimi giocatori, ma sono due giocatori che hanno giocato sempre, e dietro se manca Smalling è una tragedia, e pare si sia rifatto male. Ora vai a Bergamo senza lui, Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy, Spinazzola…vai a giocare contro una squadra che va a mille all’ora senza mezza squadra e con una formazione va a uno all’ora…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ha ragione Mourinho, ieri buono il risultato ma non la prestazione. La Roma soffre troppo, non ti dà mai l’impressione di avere in mano la partita. Serve più personalità, anche ieri è stata una bella sofferenza. Ci sono giocatori molto stanchi, Veretout aveva la lingua per terra, sono cose che in previsione Atalanta sono pericolose, perchè loro ti costringeranno a una battaglia. A me Mayoral e Abraham sono piaciuti, si sono mossi bene, si stanno integrando. Abraham poteva fare gol ieri col petto, una cosa mai vista, anomala. Mi sono sembrati in linea, capaci di non pestarsi i piedi. Secondo me Mayoral ha più possibilità di giocare a Roma che a Firenze, lì non giocherebbe mai, alla Roma lo spazio potrebbe ritagliarselo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dopo la vittoria di ieri, la classifica dice sesti adesso. Sono tre punti importanti, raggiungi la Juve. La Roma ha fatto il minimo sindacale, ma l’ha fatto. Ci sono stati momenti in cui lo Spezia ha preso in mano il gioco, ma sufficienza piena per la Roma… L’espulsione di Felix? Quando devi considerarla per due gialli, devi partire dal secondo giallo, il primo non ha più importanza. Se lo hai avuto, devi stare attento a non prendere il secondo. Mourinho ha ricominciato con la storia delle ammonizioni, ma è così per tutti, in Serie A a ogni fallo ti ammoniscono… Roma in corsa per la Champions? Se fai il risultato clamoroso a Bergamo, può essere. Però ieri la Roma ha vinto con due calci piazzati, di azioni manovrate ne ho viste poche, contro l’Atalanta non basta. E poi con Smalling in campo è una Roma, senza è un’altra cosa. Smalling è fondamentale, se recupera per l’Atalanta è una grande notizia. La partita è difficilissima, ma se dovessi vincere si riaprirebbero alcune strade…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “L’analisi di Mourinho è seria, sono d’accordo con lui quando dice che non gli sono piaciute alcune cose. La Roma ha anche dato allo Spezia occasioni per rientrare in partita, nonostante abbai avuto la sensazione che la squadra abbia controllato. Alcuni giocatori erano molto stanchi: Karsdorp, Vina, Ibanez. Non era scontato che la Roma vincesse…. L’espulsione di Felix? Ho rivisto l’azione quattro volte e non capisco perchè sia stato ammonito la prima volta. Il secondo è inevitabile, è stato ingenuo. Mourinho protesta perchè nel rapporto tra falli e ammonizioni la Roma è prima…questo è vero, forse dipende anche dal modo in cui gioca la Roma. Che siano tutte ammonizioni a sfavore della Roma mi sembra strano, però il dato c’è…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Chi mi aspetto contro l’Atalanta in attacco? Zaniolo, se recupera. Comunque Abraham non è un grande goleador, è uno che non ti fa venti gol a stagione, è più un centravanti di manovra. Zaniolo in questa squadra ci deve stare per forza, poi in che ruolo non lo so. L’Atalanta è una squadra che ti aggredisce, ma che ti lascia anche spazi, e per questo Zaniolo può essere importante con le sue ripartenze…”

