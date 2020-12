Zaniolo replica a Dotto: “Sono un ragazzo con la testa sulle spalle, penso solo alla Roma”

AS ROMA NEWS – Nicolò Zaniolo utilizza una storia su Instagram per replicare a certi articoli di giornale, ultimo quello apparso oggi sul Corriere dello Sport a firma di Giancarlo Dotto, nei quale vengono gettati dubbi sulla concentrazione del ragazzo alla luce delle sue ultime vicende amorose.

“Visti gli articoli di giornale che sono usciti ultimamente sulla mia vita privata“, scrive il giocatore giallorosso su Instagram, “volevo chiarire una cosa: io personalmente non ho lasciato nessuna per nessuna. La mia nuova frequentazione non fa parte del mio passato, sono felice con Madalina e mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro“.

“Sono un ragazzo con la testa sulle spalle! In questo momento penso solo alla Roma, non vedo l’ora di tornare a giocare! Sto lavorando per tornare il più in forma possibile”, ha concluso Zaniolo.

Fonte: Instagram