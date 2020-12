ULTIME DA TRIGORIA – Pastore, Spinazzola, Mirante e Zaniolo si allenano a parte

AS ROMA NOTIZIE – La Roma del tecnico portoghese Paulo Fonseca, divisa in più gruppi, ha svolto una serie di lavori atletici in maniera distanziata, nel rispetto del protocollo anti COVID-19.

Occhi puntati soprattutto su Javier Pastore, che oggi ha svolto lavoro a parte così come Mirante, Spinazzola e Zaniolo. Per la gara di domenica prossima contro la Samp, in programma il 3 gennaio, non riusciranno a recuperare né il portiere né il terzino, che rischiano anche di saltare il Crotone.

Spinazzola spera di farcela per Roma-Inter di domenica 10 gennaio. Incerti i tempi di recupero di Pastore, mentre Zaniolo tornerà in campo ad aprile.

Redazione Giallorossi.net