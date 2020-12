Pinto fissa il budget per il terzino: ecco quanto vuole investire la Roma per la destra

AS ROMA CALCIOMERCATO – Saranno molto probabilmente due gli interventi sul mercato che Tiago Pinto sarà chiamato ad operare subito, fin dal prossimo gennaio, quando il dirigente arriverà a Roma per guidare l’area sportiva del club capitolino.

Il primo acquisto, scrive in questi minuti il portale Gazzetta.it (C. Zucchelli), sarà un nuovo terzino destro, poi sarà la volta di un attaccante che possa portare più fantasia all’attacco giallorosso. I nomi caldi sono quelli di Stephan El Shaarawy e del brasiliano Bernard, che Fonseca conosce bene e vorrebbe allenare anche alla Roma.

Per quanto riguarda invece il terzino destro, stando a quanto riferisce il portale del noto quotidiano sportivo, la Roma è pronta a investire 7-10 milioni di euro per rinforzare la fascia con un esterno giovane che possa risolvere una volta per tutte i problemi della squadra sulla destra.

Per giugno, invece, la Roma dovrà pensare davvero al post Dzeko, dovrà prendere un portiere titolare (a meno che Pau Lopez non dia risposte più che convincenti) e investire sia sulla fascia che sul centrocampo.

Fonte: Gazzetta.it