Intrigo Reynolds. ESPN: “Firme in corso con la Juventus”. Ma arrivano le smentite: Roma e Bruges ancora in corsa

AGGIORNAMENTO ORE 23:00 – Nessun accordo raggiunto tra la Juve e il Dallas per Reynolds. Lo riferisce Fabrizio Romano di Sky Sport su Twitter. Al momento, scrive il giornalista, restano ancora in corsa sia la Roma che il Bruges e le trattative sono ancora in corso.

Nothing has changed yet for Bryan Reynolds, another USA born talented player. Club Brugge, Juventus and Roma are in talks to sign the right back as reported days ago – no agreement reached with Dallas at the moment. Negotiations on. 🇺🇸 #transfers @UCLonCBSSports https://t.co/SHvdxQI2zD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2020

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sfuma definitivamente l’acquisto di Bryan Reynolds da parte della Roma. Il giocatore finirà alla Juventus dal prossimo giugno, mentre per il momento verrà parcheggiato al Cagliari per un prestito semestrale.

Lo annuncia l’emittente ESPN, che parla di firme in corso tra la Juventus e il Dallas. Al club americano andranno circa 8,5 milioni di dollari. Tutto fatto dunque, Reynolds sbarcherà in Italia ma non per vestire la maglia giallorossa.

Ryan Friedkin si era mosso per primo col club americano, ma non era riuscito a raggiungere un accordo con l’entourage del calciatore, che chiedeva commissioni elevate. I bianconeri invece hanno deciso di chiudere l’affare.

Fonte: ESPN