Zaniolo, solo un ammenda: multato di 10mila euro per il gestaccio post derby

AS ROMA NEWS – Solo un’ammenda. Nicolò Zaniolo è stato multato di 10 mila euro dal giudice sportivo per il gestaccio fatto all’indirizzo dei laziali.

L’attaccante dunque non è stato squalificato e sarà regolarmente a disposizione di Mourinho per la partita di domenica prossima contro l’Empoli.

Quello tra Zaniolo e la tifoseria laziale è un rapporto difficile: il numero 22 giallorosso è diventato in breve tempo un giocatore iconico per il club giallorosso, e per questo detestato dai biancocelesti che hanno preso di mira lui e la sua famiglia al solo fine di insultarlo.