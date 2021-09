“ON AIR!” – CORSI: “Il dossier arbitri? Ridicolo, roba da Pallotta”, MAGNI: “Ecco il Mou che conosciamo, sposta altrove l’attenzione dei media”, PRUZZO: “Mou passi al 5-3-2, altrimenti si rischia troppo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Leggo di un dossier sugli arbitri e a me viene da ridere, anche se so già che tanti romanisti saranno d’accordo con questa roba. Cosa dovrebbe esserci, un’alleanza tra gli arbitri per fare arrivare la Roma quinta o sesta? Ma non facciamo ridere… Con una società così importante, che si vuole rinnovare, che vuole diventare tra le più forti, con un presidente e un allenatore così prestigiosi, questa cosa la trovo una delle più ridicole della storia. Poi certo, non so se è vero, può essere pure che Pinto sta ridendo come noi per quello che scrive il Corriere dello Sport. Il dossier sui torti subiti con Verona, Udinese e Lazio è roba da Pallotta, non da Friedkin…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Giovedì la Roma giocherà in Conference, ma la partita non si disputerà nello stadio dello Zorya per colpa della guerra del Donbass, e allora si giocherà in un’altra città che si trova a 600 chilometri. Sarà una partita non semplicissima per via degli spostamenti complicati, per il viaggio lungo e per il rientro. La partita con l’Empoli che si giocherà poche ore dopo sarà complicata proprio per la stanchezza di questi spostamenti, ancora più che per la forza dell’Empoli…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Rosa corta della Roma? E’ Mourinho che rende la rosa ancora più corta non utilizzando certi calciatori. Tanti si domandano: “Ma possibile che certi giocatori non siano in grado di giocare nemmeno 10 minuti contro l’Udinese?”… Il quadro da qui a gennaio mi sembra chiaro: giovedì mi aspetto i vari Calafiori, Diawara, Villar in campo. Nzonzi oggi firma per l’Al Rayyan, finalmente ci siamo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “L’anno scorso Borja Majoral è diventato titolare quando è stato silurato Dzeko, e Villar giocava perchè Cristante era stato spostato in difesa. Questo per dire che nemmeno con Fonseca erano prime scelte… Mourinho ha spostato con successo il mirino sugli arbitri. Qua rivediamo il Mou che conosciamo, in grado di spostare l’attenzione da una parte all’altra per proteggere la squadra… Villar in campo giovedì? Non ne sono sicuro, visto che era finito in tribuna nel derby. Magari Mourinho gli preferisce Darboe o Bove…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “E’ vero che la Roma ha delle difficoltà, così come è vero che ha subito dei torti arbitrali. L’espulsione di Pellegrini è un grave errore, così come il rigore negato a Zaniolo. Io continuo a dire che in Italia non si può giocare con un centrocampo a due. Nemmeno se hai Seedorf e Rijkaard, non ce la fai, a meno che non hai Baresi e Cannavaro in difesa. Alzare Mancini a centrocampo non sarebbe una cattiva idea, l’anno scorso nelle poche apparizioni in mediana aveva fatto bene. Io non capisco perchè Mourinho non considera assolutamente Villar e Diawara. Non so che sia successo. Ma lui deve porre rimedio a questa situazione. Il mercato non ha rispecchiato le richieste di Mourinho? La Roma è la squadra che ha speso di più, ma ha avuto dei problemi gravissimi a liberarsi delle zavorre, e su questo Pinto è stato bravissimo. Sulle scelte di mercato pesa tanto l’infortunio di Spinazzola. Da Mou mi aspettavo un altro carattere, e invece contro la Lazio nei primi 20 minuti ho rivisto la Roma di Fonseca…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Zaniolo? Sono cose brutte che non dovrebbero succedere. I laziali dovrebbero rendersi conto che lui è un tipo fumantino, ma ha fatto una partita spettacolare, è stato l’unico della Roma all’altezza della situazione. Zaniolo è un campione, e la curva deve rispettare certi campioni. Lui ogni tanto però commette degli errori che non sono da professionista. Lui ormai ha 22 anni, non è più un ragazzino. Sono cose che dovrebbero finire tra Zaniolo e i laziali, ma che purtroppo non finiranno…”

Tony Damscelli (Radio Radio): “Zaniolo? C’è modo e modo di reagire. Se tutti i calciatori insultati, derisi e provocati avessero reagito come Simeone, Ronaldo, o Zaniolo, sarebbe il caos. Lui ha chiesto scusa? Non può, perchè tanto lo rifarà, in privato e in pubblico. E avrà un manipolo di persone che diranno che ha fatto bene… C’è gente in TV che ha detto che è stato un gesto esecrabile, ma che è stato provocato. E allora va bene, sono come quelli che stuprano, che lo fanno perchè sono stati provocati…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Tra quello che ha fatto e quello che ha detto Guida, il voto alla sua prestazione nel derby non arriva nemmeno al 3. Io credo che Mourinho dovrebbe passare a un 5-3-2, avrebbe più ricambi e far giocare Zaniolo accanto a Abraham, continuare con una difesa vista in queste partite è troppo rischioso…”

