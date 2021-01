Zaniolo su Instagram: “Un Gladiatore in clima derby, vi supporterò anche fuori dal campo!” (FOTO)

AS ROMA NEWS – Dopo aver annunciato il ritiro dalle scene social, Nicolò Zaniolo è tornato ad apparire su Instagram per dimostrare la sua vicinanza alla squadra a pochi giorni dal derby.

“Un Gladiatore in clima derby. Mi dispiace non essere in campo ma vi supporterò anche da fuori!! FORZA ROMA!“, ha scritto il giallorosso accompagnando il messaggio con un’immagine che lo vede raffigurato in versione gladiatore.

Zaniolo spera di poter tornare protagonista nel derby di ritorno: il suo rientro in campo è infatti previsto per aprile, mentre la stracittadina Roma-Lazio è prevista per metà maggio, data in cui il trequartista dovrebbe essere a disposizione di Fonseca.