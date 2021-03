Zaniolo tormentato dai paparazzi: scatta la denuncia ai Carabinieri

NOTIZIE AS ROMA – Zaniolo qualche giorno fa ha presentato una denuncia insieme alla mamma Francesca Costa ai Carabinieri, racconta l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini). I due hanno depositato un esposto contro alcuni – e non meglio precisati – paparazzi che negli ultimi tempi starebbero dando il tormento a Nicolò e alla sua famiglia.

Il ragazzo, accompagnato da un amico, e la madre si sono presentati al Comando Stazione Roma Torrino Nord, raccontando agli agenti di una vera e propria persecuzione negli ultimi tempi, con appostamenti sotto casa di Zaniolo. Tutti a caccia di uno scatto con Chiara Nasti o, magari, di un incontro con la ex Sara Scaperrotta, che a giugno darà alla luce il piccolo Tommaso.

Capitolo recupero: tutti consigliano al ragazzo di andarci piano, lo stesso Mancini si è espresso con cautela, la convocazione in Nazionale arriverà solo se non comporterà alcun rischio. Perché la nuova, vera vita di Zaniolo da calciatore ricomincerà nella prossima stagione. Quando i fotografi torneranno a fare scatti delle sue magie in campo.

Fonte: Il Tempo