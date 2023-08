Zapata e Marcos Leonardo: Pinto balla ancora sulle punte

AS ROMA NEWS – La Roma prova a uscire dallo stallo che si è creato sul mercato dopo un giugno movimentato e un inizio di luglio che lasciava ben sperare. Poi invece tutto si è bloccato, specie sul fronte delle entrate.

Mourinho, arrivati a una settimana dall’inizio del nuovo campionato, aspetta ancora il centravanti a cui affidare il peso dell’attacco. Nella testa di Pinto c’era la chiara idea di puntare su un giovane di prospettiva e su un numero nove collaudato, ma per il momento questa strategia non ha portato i frutti sperati.

Il gm infatti è rimasto invischiato in una trattativa a tratti grottesca con il Santos, che nel corso delle contrattazioni ha cambiato idea più volte, decidendo alla fine di togliere il calciatore dal mercato. Scelta tecnica, ma non solo: alla base del dietrofront dei brasiliani c’è anche un’offerta, quella della Roma, che non ha pienamente convinto.

I dodici milioni di base fissa più bonus per un 20enne in rampa di lancio come Marcos Leonardo non hanno scaldato il cuore del presidente del Santos, che ha preferito chiudere le trattative con la Roma. Il giocatore però continua a non volerne sapere, e questo può giocare ancora a favore dei giallorossi. Ora però Pinto deve alzare l’offerta, altrimenti non se ne farà nulla.

Per quanto riguarda il centravanti esperto, la scelta di Mourinho sta ricadendo su Duvan Zapata: dopo i no per Morata, Scamacca e Arnautovic, ora Pinto sta cercando di portare il colombiano, giocatore che per caratteristiche fisiche e tecniche è la torre che l’allenatore vuole come riferimento per il gioco offensivo della sua Roma.

La trattativa con l’Atalanta è avviata da qualche giorno, il giocatore ha già dato l’ok al trasferimento, ma va trovata l’intesa con i bergamaschi: la Roma ha offerto un milione per il prestito oneroso, e 6-7 per il diritto di riscatto. I nerazzurri non sono d’accordo con questa valutazione, e chiedono 3 milioni per il prestito più 7 per l’obbligo di acquisto. Le parti sono al lavoro per arrivare presto alla fumata bianca.

Fonti: Gazzetta dello Sport / La Repubblica / Il Messaggero / Corriere dello Sport